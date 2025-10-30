Riforma magistratura, Tosi (FI): “magistrati primo potere, poi si candidano nel PD…”

Il governo vara la riforma della giustizia, l’opposizione parla di volontà di ottenere i “pieni poteri“. Nel mezzo lo stop della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, arrivato con un timing che fa, a dir poco, discutere. La questione del rapporto fra governo e magistratura resta caldissima e diventa argomento di punta in “4 di Sera”, trasmissione di punta della prima serata di Rete 4 condotta da Paolo del Debbio.

Ospite in studio Flavio Tosi (FI) che ha dichiarato: “c’è un problema in Italia che riguarda solo i magistrati, riguarda la responsabilità su quello che fanno. Noi votammo un referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che rimase inapplicato. Per i magistrati c’è un sovvertimento dei poteri, da dopo Tangentopoli: il primo potere in questo Stato è la magistratura. Qualsiasi riforma porti avanti il governo è sottoposta alla Corte Costituzionale che sono magistrati. Magistrati che si permettono di organizzare proteste e scioperi. Il magistrato dovrebbe occuparsi di applicare le leggi e farle rispettare, non certo decidere quali leggi fare. Il caso Albania è clamoroso e dimostra come alcuni magistrati politicizzati hanno fatto di tutto e di più nonostante la Corte Europea abbia detto che il modello italiano degli hub fuori dai confini nazionali per contrastare l’immigrazione clandestina sia un modello di imitare, il PD difende i magistrati politicizzati che poi si candidano nel PD. Negli USA la gran parte della pubblica accusa è eletta. Rispondono al popolo che se pensa che abbiano governato male li manda a casa. Berlusconi è l’esempio di cosa sono i magistrati politicizzati che lo hanno perseguitato centinaia di volta. In Italia ci sono troppi magistrati politicizzati che fanno e disfano e in Parlamento hanno sponda PD e M5S“.