Riforma giustizia, Nordio: “nessuna volontà punitiva nei confronti della magistratura”

“Auspico soltanto che d’ora in avanti il dibattito sia sereno, civile, pacato, apoliticizzato, nel senso che non venga strumentalizzato come referendum per il governo, il Parlamento, la maggioranza, eccetera. Si tratta di una riforma squisitamente tecnica, costituzionale, nell’onda e a seguito di un processo penale voluto da un eroe della resistenza, quindi senza nessun sospetto di autoritarismo, come Giuliano Vassalli“. È quanto dichiarato dal ministro Carlo Nordio a margine dell’incontro per i tre anni del governo Meloni organizzato da Fratelli d’Italia al teatro Corso di Mestre (Venezia).

“Non c’è nessun attentato alla Costituzione, nessuna volontà punitiva nei confronti della magistratura – aggiunge Nordio – Tanto meno aspirazioni ai pieni poteri che sono tutte frottole. È vero invece che solleverà tutta una serie di problematiche di applicazione anche nelle leggi attuative per le quali è anche benvenuto un contributo eventualmente dell’opposizione, se questo sarà costruttivo e soprattutto se non vi saranno polemiche strumentali“.