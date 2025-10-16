Rifiuti Catania: risultati importanti per Ecocar Ambiente | DETTAGLI

Prosegue il percorso virtuoso di Ecocar a Catania. L’azienda, che attraverso la propria Divisione Ambiente opera dalla fine del 2021 come gestore dei servizi ambientali nel Lotto Sud del capoluogo etneo – un’area che comprende oltre 90.000 abitanti – ha registrato nel mese di settembre 2025 un importante risultato nella raccolta differenziata, raggiungendo la percentuale del 45,4%. Un traguardo significativo, frutto di un insieme di fattori: da un lato i miglioramenti organizzativi introdotti dalla Direzione aziendale nella gestione del servizio, dall’altro il ruolo importante delle aziende della Zona Industriale di Catania, che con le proprie performance hanno contribuito ad innalzare la media complessiva del Lotto Sud.

Un contributo rilevante deriva anche dal Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Librino, operativo da agosto 2024. Sin dalle prime fasi di attività, il centro ha contribuito alle performance di raccolta differenziata garantendo un incremento di diversi punti percentuali sulla raccolta differenziata mensile. L’evoluzione dei dati testimonia la costanza dell’impegno profuso. Al momento dell’insediamento di Ecocar, a novembre del 2021, la percentuale di raccolta differenziata nel Lotto Sud si attestava al 5% circa.

In soli sei mesi, a maggio 2022, la percentuale è salita al 40,2%, per poi stabilizzarsi su una media del 39% nel periodo successivo. Nel luglio 2025 è stato raggiunto un picco del 46,7%, mentre il mese di settembre 2025 ha registrato il già citato 45,4%, confermando un trend positivo che da gennaio 2025 mantiene le percentuali costantemente al di sopra del 40%. Restano tuttavia alcune criticità che continuano a incidere sui risultati, come la presenza di cumuli e microdiscariche in varie parti del territorio, alimentate dalle cattive abitudini di alcuni cittadini, che aumentano il volume dell’indifferenziato.

“Molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. A segnare il passo – sottolinea Benedetto Diana, referente aziendale Ecocar – è la raccolta domiciliare, ovvero le cosiddette utenze domestiche. Già solo separare correttamente l’organico ci permetterebbe di guadagnare almeno un ulteriore 10%, avvicinandoci di molto all’obiettivo di legge fissato al 65%. Inoltre, i cumuli e le microdiscariche incidono ciascuno per circa 20 tonnellate al giorno, e sono costituiti da materiali che purtroppo non possono essere differenziati se non in minima parte.”

“Ecocar mantiene il proprio impegno nel miglioramento continuo del servizio e nel potenziamento delle attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di raggiungere, insieme al Comune di Catania ed alla comunità del Lotto Sud, i target di sostenibilità ambientale previsti dalla normativa nazionale e comunitaria. Ma serve l’aiuto di tutti”.