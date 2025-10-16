Rifiuti Catania, possibili disservizi nel porta a porta | LUOGO e DATA

Si informa che venerdì 17 ottobre, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, a causa dello sciopero nazionale di categoria del personale addetto alla raccolta, si potrebbero verificare disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti previsti, ossia carta, cartone e vetro, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Pertanto, qualora il ritiro dei sacchetti non venisse effettuato entro le ore 12, invitiamo gli utenti a ritirarli e riesporli nella prima giornata utile di raccolta, secondo queste modalità:

sabato 18 ottobre, ritiro carta e cartone (zona centro)

lunedì 20 ottobre, ritiro carta e cartone (zona Trappeto)

mercoledì 22 ottobre, ritiro vetro (zona centro)

venerdì 24 ottobre, ritiro vetro (zona Trappeto)

In queste giornate sarà possibile esporre tali rifiuti insieme alla frazione ordinaria prevista per il giorno stesso (organico: 18, 20 e 22 ottobre – carta, cartone e vetro: 24 ottobre). Nella giornata di venerdì 17 ottobre saranno comunque garantiti i servizi essenziali di raccolta, tra cui: