Rifiuti Catania, possibili disservizi nel porta a porta | LUOGO e DATA

Si informa che venerdì 17 ottobre, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, a causa dello sciopero nazionale di categoria del personale addetto alla raccolta, si potrebbero verificare disservizi nella raccolta differenziata dei rifiuti previsti, ossia carta, cartone e vetro, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Pertanto, qualora il ritiro dei sacchetti non venisse effettuato entro le ore 12, invitiamo gli utenti a ritirarli e riesporli nella prima giornata utile di raccolta, secondo queste modalità:
- sabato 18 ottobre, ritiro carta e cartone (zona centro)
- lunedì 20 ottobre, ritiro carta e cartone (zona Trappeto)
- mercoledì 22 ottobre, ritiro vetro (zona centro)
- venerdì 24 ottobre, ritiro vetro (zona Trappeto)
In queste giornate sarà possibile esporre tali rifiuti insieme alla frazione ordinaria prevista per il giorno stesso (organico: 18, 20 e 22 ottobre – carta, cartone e vetro: 24 ottobre). Nella giornata di venerdì 17 ottobre saranno comunque garantiti i servizi essenziali di raccolta, tra cui:
- il ritiro presso strutture sanitarie e pubbliche sensibili e centri commerciali;
- i servizi di pulizia, spazzamento e raccolta nelle aree centrali e nelle strade principali.