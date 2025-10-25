Ridurre i divari scolastici degli studenti, in Calabria sbarca il progetto sperimentale “Recapp Cal”: lo illustrerà Giusi Princi

Lunedì 27 ottobre, alle ore 10,30 nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, l’europarlamentare Giusi Princi illustrerà il progetto sperimentale regionale “Recapp Cal”, ideato dalla Regione per ridurre i divari apprenditivi scolastici degli studenti calabresi in italiano e matematica, implementando un nuovo approccio metodologico, didattico e motivazionale per affrontare con successo le prove Invalsi. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Occhiuto e dall’allora vicepresidente Princi, vede coinvolti, quali partner, anche l’Ufficio scolastico regionale della Calabria (USR), il Sistema universitario calabrese (Unical, Magna Grecia e Mediterranea), l’Università Bocconi e Invalsi.

All’incontro di presentazione interverranno il direttore generale dell’Usr, Antonella Iunti, il presidente dell’Invalsi Roberto Ricci, il Rettori Nicola Leone, dell’Università della Calabria di Cosenza, Giovanni Cuda, dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giuseppe Zimbalatti, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Francesco Billari, dell’Università Bocconi Milano. Saranno presenti anche i dirigenti scolastici dei 140 istituti coinvolti nella sperimentazione, che diventerà un laboratorio di carattere nazionale, prototipo da replicare nelle regioni caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti.