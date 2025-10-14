Ricostruzione di Gaza e “2 popoli 2 Stati”, Trump: “a molti piace Stato unico ma…”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a glissare sulla soluzione “2 popoli e 2 Stati” relativa al futuro di Gaza. ”A molti piace la soluzione a uno stato unico, ad altri piace la soluzione a due stati. Vedremo”, ha dichiarato Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One. ”Stanno parlando di un piano diverso. Io sto parlando di qualcosa di molto diverso” ovvero ”della ricostruzione di Gaza. Non sto parlando di uno stato unico, uno stato doppio o due stati. Stiamo parlando della ricostruzione di Gaza”, ha sottolineato.