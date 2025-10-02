Riconoscimento Palestina, Occhiuto: “se eletto presenterò documento, 2 condizioni principali”

Roberto Occhiuto è intervenuto a “Confronto” su Sky Tg24, in vista delle Elezioni Regionali in Calabria che si terranno nel weekend. Argomento caldo la situazione a Gaza e il riconoscimento della Palestina. Roberto Occhiuto, dopo avere sottolineato che si tratta di una “grande tragedia umanitaria” e di una reazione oramai “sproporzionata” di Israele ha ribadito che “riconoscere lo Stato palestinese non è una cosa che ha senso a livello comunale e regionale ma se può servire a dimostrare la solidarietà di una regione dico che la mia regione, dopo il 7 ottobre, riunirà il Consiglio regionale e sarà disponibile a votare un documento che invita a riconoscere lo Stato di Palestina a condizione che siano esclusi i terroristi di Hamas e vengano liberati gli ostaggi“.