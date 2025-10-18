RFI, maxi-investimento da 14 milioni per potenziare la Messina-Catania-Siracusa: previsti cambiamenti alla circolazione | INFO

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato un importante piano di potenziamento tecnologico e infrastrutturale che interesserà la linea Messina-Catania-Siracusa. L’investimento complessivo ammonta a oltre 14 milioni di euro ed è volto a migliorare l’efficienza e l’esperienza di viaggio dei passeggeri in Sicilia.

I lavori più significativi si concentreranno sulla stazione di Bicocca (Catania) e saranno attivi tra il 16 e il 19 ottobre, e per tale ragione la circolazione dei treni subirà alcune modifiche. L’intervento principale consiste nell’attivazione dell’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (ACCM). Questo moderno sistema fungerà da cabina di regia e, grazie all’uso di tecnologie avanzate, permetterà una gestione più efficiente della circolazione ferroviaria. L’obiettivo è incrementare la qualità e la puntualità della tratta. Oltre i lavori di Bicocca, sono previste attività propedeutiche all’attivazione commerciale del tratto a doppio binario tra Bicocca e Catenanuova. Quest’ultimi rientrano nel progetto di potenziamento del collegamento Palermo-Catania-Messina.

Ben 80 maestranze tra operai e tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici saranno impregnati nei lavori. RFI invita, inoltre, a tutti gli utenti di consultare i propri canali digitali e il sito ufficiale, oltre agli avvisi in stazione, per ricevere tutti i dettagli sui provvedimenti di circolazione e sui treni interessati dalle modifiche previste tra il 16 e il 19 ottobre. Questi lavori sono un passo fondamentale verso la modernizzazione della rete ferroviaria siciliana, con la promessa di un servizio più rapido e affidabile per i viaggiatori.