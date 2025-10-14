Renzi: “tra Calabria e Toscana Casa Riformista è una realtà”

“Il centrosinistra vince solo se ha una gamba riformista. Siamo il secondo partito della coalizione e il terzo in assoluto in Regione”. E’ quanto afferma Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista al quotidiano “La Stampa”, commentando i risultati delle regionali in Toscana, sottolineando che “Casa riformista sarà decisiva anche in Campania. E il 4,4% fatto in Calabria, dentro a una sconfitta cocente, vale quanto il quasi 9% per cento toscano: dimostra che ormai siamo una realtà, non più solo una intuizione”.

In Toscana Eugenio Giani “ha portato un contributo, certo: a noi come al Pd. Ma chi conosce la Toscana sa che siamo stati decisivi. Senza Italia viva non c’è Casa riformista, e Casa riformista deve andare oltre Italia viva. Non voglio nessuna primazia, metto il progetto a disposizione per raggiungere il 10 per cento nazionale. Pd, Avs e M5s – aggiunge – sono circa al 40 per cento. Per vincere alle Politiche basta fare un 6-7 per cento: ma io punto al 10, possiamo fare una nuova Margherita”.