Renzi: “Schlein sta facendo un lavoro prezioso, non mettere in discussione il campo largo”

“Chi mette in discussione il campo largo dopo le Marche evidentemente non vedeva l’ora di litigare. Ma mi pare che non lo stia facendo nessuno”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, presentando al Senato la nuova edizione della Leopolda. “Bene ha fatto Schelin a insistere sul campo largo, ci sono ancora 5 regionali”, evidenzia l’ex premier.

“Schlein sta facendo un lavoro prezioso, si definisce testardamente unitaria. Ha scelto di essere anche generosa con alcuni alleati nell’individuazione delle candidature, proprio per allargare la coalizione. Il M5s ha i candidati in Calabria e Campania. E’ un ragionamento generoso e nobile. Attribuire alle Marche un valore più grande di quello che hanno è un errore. Ma non sottovaluterei il fatto che sui contenuti servono anche delle questioni concrete”, ha concluso Renzi.