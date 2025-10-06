Renzi: “o costruiamo una realtà che fa il 10% o al prossimo giro ci troviamo Meloni con i pieni poteri”

“Senza Casa Riformista il Quirinale diventa la casa sovranista fra due anni. O costruiamo una realtà che fa il 10% o al prossimo giro ci troviamo la Meloni con i pieni poteri. E’ chiaro o vi dobbiamo fare uno schemino?”. Matteo Renzi è chiaro nel suo discorso. “A tutti i moderati, siamo noi il voto utile“, evidenzia l’ex premier dal palco della Leopolda 13.

“Casa riformista non è un contenitore dove voglio mettere il cappello, voglio mandare a casa Meloni, e i voti di Pd e Avs da soli non bastano. Arrivi al 40% con quella roba là, e per vincere non basta il 3% di Iv”, puntualizza Renzi.