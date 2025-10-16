Renzi, la nonna dell’ex premier compie 105 anni: “la vita è un mistero”

“Oggi la mia nonna Maria compie 105 anni. 105! Certo, la vita è un mistero ed è piena di contraddizioni assurde. Lei stessa ha vissuto dolori atroci. Ha perso il marito giovanissima, ha dovuto crescere sei figli e soprattutto il più piccolo da sola, ha attraversato una complicata situazione in famiglia e poi la notte della Seconda guerra mondiale”, è quanto scrive sui social, Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

“Oggi che entra nel 106° anno di vita sarebbero mille le domande da farle e da farsi sul mistero dell’esistenza. Ma oggi non è giorno di riflessioni arzigogolate o pensieri filosofici. Oggi è solo il giorno del Grazie Nonna Maria. Buon compleanno”, conclude l’ex premier.