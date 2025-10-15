Regione Calabria, le decisioni del Pd su Capogruppo e Vice Presidente nel nuovo Consiglio Regionale | NOMI e DETTAGLI

Dopo la netta sconfitta alle elezioni regionali in Calabria ed in attesa che venerdì prossimo si riunisca la direzione metropolitana del Pd reggino per l’analisi del voto, in casa dem, il segretario regionale Nicola Irto è alle prese con la definizione dei nuovi equilibri del gruppo regionale che siederà a Palazzo Campanella. Tra gli eletti (Rosellina Madeo, Ernesto Alecci, Giuseppe Ranuccio e con il dubbio di Giuseppe Falcomatà) bisognerà decidere il nuovo capogruppo e indicare i propri nomi per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e le vicepresidenze delle Commissioni.

Tra l’altro, ricordiamo, è in ballo l’elezione di Falcomatà a consigliere regionale. Come abbiamo spiegato in un apposito ed approfondito articolo, i dati forniti da Eligendo potrebbero essere sbagliati per un errore di interpretazione della legge elettorale. Il caso è in Corte d’Appello a Catanzaro (di solito entro pochi giorni vengono ufficializzati gli eletti mentre ancora tutto tace) e potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone (probabili anche dei ricorsi al Tar).

Le indiscrezioni di StrettoWeb

In base a nostre indiscrezioni, a guidare il gruppo regionale sarà Ernesto Alecci, anche in virtù di una maggiore conoscenza dell’Aula, essendo al secondo mandato. Per la carica di vicepresidente del Consiglio il Pd indicherebbe Giuseppe Ranuccio. La scelta dovrebbe cadere sull’apprezzato sindaco di Palmi essendo risultato il più votato del partito nella circoscrizione Sud. A Giuseppe Falcomatà, sempre più ai margini del partito, in rotta con Nicola Irto e con buona parte della dirigenza, resterebbe qualche postazione da vicepresidente di una delle commissioni del Consiglio. In sostanza, per il sindaco metropolitano si prospettano dei ruoli decisamente marginali rispetto ad un politico da 11 anni sindaco metropolitano della più grande e importante città della Regione, e dirigente nazionale dell’Anci.

La vicepresidenza di Ranuccio e il possibile tandem con Mattiani: Palmi all’assalto di Palazzo Campanella!

La scelta del Pd di dare a Giuseppe Ranuccio, attuale Sindaco di Palmi, la vice presidenza del Consiglio Regionale, potrebbe portare ad un clamoroso tandem con il concittadino Giuseppe Mattiani, in corsa per la carica di Presidente del Consiglio Regionale. Entrambi i politici di Palmi, infatti, sarebbero alla guida di Palazzo Campanella.