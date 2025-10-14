Regionali Veneto: “Zaia: “se sono un problema vedrò di renderlo reale”

“Se sono un problema vedrò di renderlo reale, il problema. Cercherò di organizzarmi in maniera tale da rappresentare fino in fondo i veneti. Certo, c’è ancora tempo per decidere come e in che modo“. E’ quanto ha detto il presidente del veneto Luca Zaia, parlando a margine di un evento a Vicenza.

“Nel momento in cui accade che tu sei il presidente uscente e sparisce la lista del presidente, e lo posso capire quando non sono candidato, sembrava che si potesse mettere il mio nome sul simbolo della lista, e ho visto che c’è stato un veto a livello nazionale, allora ho detto che io sono un problema”, spiega Zaia.