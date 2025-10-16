Regionali Veneto, Stefani: “Vannacci a sostenermi? A me interessa il sostegno dei veneti”

“Vannacci in Veneto per sostenermi? A me interessa che Alberto Stefani e tutta la coalizione siano sostenuti dai veneti. I veneti sono al centro del nostro programma e delle nostre azioni di governo”. E’ quanto ha affermato il candidato presidente del centrodestra in Veneto e vicesegretario della Lega, Alberto Stefani, a margine del lancio della campagna elettorale per le elezioni regionali a Padova.

“Serve una politica territoriale. questo è quello che a me interessa in questo momento”, conclude Stefani.