Regionali Veneto, Stefani: “è un grande onore essere il candidato presidente del centrodestra”

“Per me è l’onore più grande“. E’ quanto afferma il deputato leghista Alberto Stefani, commentando in una nota l’ufficializzazione della sua candidatura a governatore della Regione Veneto. “Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno, ora avanti verso il traguardo. Il 23 e 24 novembre siamo chiamati a eleggere il presidente di tutti i veneti. La nostra squadra è pronta ad amministrare la Regione, in continuità con l’ottimo lavoro di Luca Zaia”, rimarca Stefani.

“Metteremo davanti a tutto, anche alle logiche della politica, le necessità delle persone. Accetto questo confronto forte di un’eredità solida. Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia. A partire dal disagio giovanile, dall’invecchiamento della popolazione, dalla crisi economica internazionale, sino alla difesa dell’ambiente e del lavoro. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più veneti possibile. Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me”, conclude Stefani.