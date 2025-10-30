Regionali Veneto, Meloni chiuderà la campagna elettorale con Tajani e Salvini

Dovrebbe chiudersi a Mestre, la campagna elettorale per le elezioni regionali in Veneto alla presenza dei leader del centrodestra con in testa il premier Giorgia Meloni. Ad annunciare l’appuntamento è stato il vicecapogruppo di FdI a palazzo Madama, Raffaele Speranzon, nel corso di un incontro, organizzato per raccontare i primi tre anni di governo Meloni e per presentare i candidati veneziani in Consiglio regionale, tra le fila di Fratelli d’Italia.
All’evento, con il candidato presidente Stefani, anche Matteo Salvini e Antonio Tajani, leader rispettivamente della Lega e di Forza Italia.