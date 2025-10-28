Regionali Veneto, escluso dalla corsa il candidato presidente Fabio Bui

L’ufficio elettorale della Corte d’Appello di Venezia ha escluso la lista, Popolari per il Veneto, per irregolarità nella documentazione presentata, che candida alla presidenza Fabio Bui. La sospensione blocca, per il momento, anche i sorteggi per la posizione delle liste sulla scheda elettorale.
Tutto regolare invece per gli altri quattro candidati alla presidenza: Alberto Stefani (centrodestra), Giovanni Manildo (centrosinistra), Riccardo Szumski (Resistere Veneto) e Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare).