Regionali Veneto: accolto il ricorso, ammessa la candidatura di Fabio Bui

La Corte d’Appello di Venezia ha accolto il ricorso presentato da Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per Popolari per il Veneto, riconoscendo la piena regolarità della documentazione depositata e consentendo così al movimento di proseguire ufficialmente la propria corsa elettorale. “È una vittoria della democrazia e del buon senso. È stata riconosciuta la correttezza del nostro operato e, soprattutto, il diritto dei cittadini veneti di poter scegliere liberamente chi li rappresenterà”, afferma Bui.

“La nostra voce torna in campo, più forte di prima. Non ci siamo mai fermati perché sapevamo di aver agito nel rispetto delle regole e con trasparenza. Ora ripartiamo con ancora maggiore convinzione, per un Veneto che protegga la sua terra, valorizzi il lavoro e metta al centro la persona. È il momento di costruire una Regione che ascolti e che agisca”, conclude Bui.

Ringrazio la Corte d’Appello per l’attenzione con cui ha esaminato la nostra posizione.