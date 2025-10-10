Regionali, Vannacci: “possiamo far svoltare la Toscana a destra”

“Su quella presunta polemica con Tomasi, che è il leader della coalizione di centrodestra in Toscana, certamente se lui si arroga il diritto di dire che io abbia sbagliato, senza peraltro conoscere i retroscena, anche io esprimo lo stesso imbarazzo quando lui come sindaco di Pistoia dà il patrocinio al Gay Pride. Però questo è un fattore positivo, perché la coalizione di centrodestra è attraente ed è ricca proprio perché è varia”, è quanto afferma l’europarlamentare della Lega, Roberto Vannacci.

“E’ proprio per questo che ci sono diversi dei diversi partiti all’interno della stessa coalizione, quindi io non vedo nessuna polemica. Andiamo avanti tutti insieme in Toscana, possiamo fare la differenza, possiamo finalmente farla girare e svoltare a destra”, conclude Vannacci.