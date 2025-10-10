Regionali Toscana, Tomasi: “la sinistra ci vuole scoraggiare con sondaggi vecchi”

Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia di Fratelli d’Italia e candidato per il centrodestra alle elezioni regionali in Toscana, sul palco a San Lorenzo, dove tra poco saliranno i leader nazionali, afferma: “vengono pubblicati sondaggi vecchi che ci danno perdenti ma io non ci credo, ci vogliono scoraggiare. Vogliono invitare il nostro popolo, la nostra gente, a non andare a votare. Anche io ho fatto un sondaggio: andando tra la gente. Nei mercati, tra gli imprenditori, parlando con gli infermieri feriti al lavoro, all’università. E questo sondaggio ci dice che siamo la maggioranza in Toscana“.

“Se trasformiamo questa sfiducia in speranza possiamo vincere, possiamo scrivere la storia, mandare un messaggio al governo per dire che anche qui abbiamo fatto il massimo, anche nella Regione più difficile”, conclude Tomasi.