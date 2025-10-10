Regionali Toscana, Tajani: “prendiamoci i voti di centro lasciati liberi dalla sinistra”

“Andiamo a prendere i voti di centro che la sinistra ha lasciato liberi”, è quanto afferma Antonio Tajani, vicepremier di Forza Italia e ministro degli Esteri, all’evento a piazza San Lorenzo con gli altri leader del centrodestra. “Loro sono per il no all’aeroporto, al termovalorizzatore. Poi però propongono il reddito di cittadinanza. Sono succubi del M5S. Bisognerebbe migliorare la sanità, che in Toscana non funziona, servono infrastrutture. Bisogna lavorare sul dissesto idrogeologico. Siamo per le cose concrete”, puntualizza Tajani.