Regionali Toscana, Schlein: “la Regione è stata ben governata da Giani”

Si chiude al teatro Cartiere Carrara a Firenze la campagna elettorale di Eugenio Giani in vista delle elezioni regionali di del 12 e 13 ottobre. “La Toscana è una Regione che è stata governata bene e ha saputo dare spunti al resto del paese con importanti leggi approvate, dal salario minimo al fine vita. Speriamo che i cittadini vogliano premiare il coraggio dimostrato in questi anni”, è quanto ha affermato il leader del Pd, Elly Schlein.

“Il Partito Democratico è unito e compatto e fa di tutto per tenere insieme questa alleanza per l’alternativa al governo Meloni”, puntualizza Schlein.