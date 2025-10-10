Regionali Toscana, Renzi: “la partita è interna al campo largo per chi prenderà un consigliere in più, non ci sono dubbi che vincerà Giani”

“La partita è interna al campo largo, per chi prenderà un consigliere in più perché non ci sono dubbi che vincerà Giani”, afferma il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva e della nuova “Casa Riformista” da piazza Strozzi a Firenze. “Tomasi? Non lo conosco, e neanche i toscani. Però ho visto che non va tanto d’accordo con Vannacci”, evidenzia l’ex premier.

“Meloni a Firenze? Bene che il premier venga qui, almeno si rende conto di quello che il governo deve ancora fare in questa città”, puntualizza Renzi.