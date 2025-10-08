Regionali Toscana, per la Commissione Antimafia un solo candidato “impresentabile”

Una sola candidatura è finita nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia in vista delle elezioni regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre. “All’esito delle verifiche svolte dalla Commissione risulta in violazione del codice di autoregolamentazione una candidatura”, ha detto il presidente Colosimo facendo riferimento alla “candidatura di Roberto Bardelli, candidato al consiglio regionale della Toscana per la lista Lega Salvini Toscana Popolo della famiglia”.

“Nei confronti del predetto candidato il Tribunale di Arezzo ha emesso una sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, commesso in data antecedente al 30 aprile 2016; la difesa del candidato ha proposto appello e la relativa udienza è fissata il 22 dicembre 2025”, conclude Coslosimo.