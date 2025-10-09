Regionali Toscana, la Destra Sociale scende in campo: “sostegno ai candidati di territorio e a Tomasi Presidente”

Il Coordinamento Regionale Toscano di Destra Sociale, ufficializza la propria posizione in vista delle prossime elezioni regionali 2025. “Abbiamo deciso di sostenere, in tutte le province della Toscana, le liste e i candidati espressione delle realtà territoriali, non certo vicine al centrosinistra, ma appartenenti all’area della destra”, spiega il Commissario pro tempore Paolo Maccari.

“Riteniamo che, in questo momento storico, la Toscana abbia bisogno di un deciso cambio di rotta. Le nostre istanze mettono al centro il lavoro, la sicurezza sociale, una sanità di prossimità davvero accessibile e la tutela delle tradizioni locali”, sottolinea il Coordinamento. “In ogni provincia i nostri iscritti potranno esprimere il proprio sostegno a Tomasi Presidente e ai candidati che meglio rappresentano il rispetto delle nostre idee e dei nostri valori sui territori”, rimarca il Coordinamento.