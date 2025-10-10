Regionali Toscana, il politologo Chiaramonte: “Giani favorito ma Tomasi forte”

“In Toscana sappiamo un po’ tutti che c’è un favorito ai nastri di partenza, è il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, anche perché è il governatore uscente, perché i rapporti di forza fra centrosinistra e centrodestra in Toscana ancora, nonostante tutto, sono favorevoli al centrosinistra allargato al Movimento 5 Stelle, quindi il campo largo”, è quanto ha affermato il politologo Alessandro Chiaramonte a margine di una iniziativa a Firenze per i 100 anni di Giovanni Sartori.

“Detto questo, Tommasi è un candidato comunque forte, un candidato che il centrodestra ha messo in campo colpevolmente troppo tardi rispetto a quanto avrebbe potuto fare, perché aveva bisogno da sfidante di più tempo per farsi conoscere, per fare una campagna elettorale più efficace”, conclude Chiaramonte.