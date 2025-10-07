Regionali Toscana, Giani: “riconoscere la Palestina”. La replica di Tomasi: “ipocrisia”

“Crediamo che i palestinesi debbano avere oggi più che mai la difesa di uno Stato e in questo senso è giusta la protesta dei portuali di Livorno che nei giorni scorsi hanno fatto in modo che la nave israeliana Zim Virginia lasciasse il porto della città labronica senza caricare e scaricare niente: tutti gli atti che possono sollevare un’attenzione sono utili e giusti”. Lo ha detto il governatore uscente e candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana del prossimo fine settimana Eugenio Giani in un confronto su Sky Tg24 con Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra.

“Non mi piacciono gli slogan e le soluzioni semplici e sul riconoscimento dello Stato di Palestina vedo grande ipocrisia, una cosa che viene detta più per cercare voti che per convinzione, altrimenti era una cosa che poteva essere decisa prima”, ribatte Tomasi.