Regionali Toscana, Giani: “per la composizione della Giunta le preferenze non saranno l’unico criterio”

“Sono soddisfatto per una composizione del Consiglio regionale con un equilibrio delle forze di maggioranza che indubbiamente ci farà lavorare nel migliore dei modi”. E’ quanto ha detto Eugenio Giani, confermato alla presidenza della Toscana. Il governatore ha sottolineato “questa presenza della lista Eugenio Giani presidente-Casa riformista probabilmente inaspettata, ma molto caratterizzata e molto positiva. È una lista che abbiamo composto sostanzialmente nell’arco di poco più di un mese, ma che ha ottenuto un brillante risultato, l’8,86% con quattro consiglieri”.

Per quanto riguarda invece la futura giunta, Giani ha sottolineato che le preferenze dei singoli candidati non saranno l’unico criterio che seguirà per la composizione.