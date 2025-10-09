Regionali Toscana, Giani (Pd): “dobbiamo vincere, c’è bisogno di tutti”

Eugenio Giani
Foto Ansa

Si chiude al teatro Cartiere Carrara a Firenze la campagna elettorale di Eugenio Giani in vista delle elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. “Domenica dobbiamo vincere e c’è bisogno di tutti”, ha detto il governatore. “Puntiamo ad una politica fatta per gli altri, per la comunità con una visione progressista”, puntualizza Giani. Lunga la lista dei ringraziamenti: da Schlein a Bonaccini, dai parlamentari toscani fino all’eurodeputato ed ex primo cittadino di Firenze Dario Nardella, i sindaci democratici tra cui Sara Funaro.

