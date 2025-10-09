Regionali Toscana, a Firenze la chiusura di Giani e Tomasi con Schlein, Bonaccini, Meloni, Tajani e Salvini

Tutto pronto le le elezioni regionali in Toscana dove si voterà domenica 12 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 13 ottobre (dalle ore 7 alle ore 15). E a Firenze sono pronti a chiudere i leader delle due coalizioni. Oggi alle ore 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze si terrà la chiusura di campagna elettorale del Pd, a sostegno di Eugenio Giani. “Ci vediamo lì, per chiudere insieme questa intensa e bellissima campagna elettorale, con Elly Schlein, Stefano Bonaccini ed Emiliano Fossi”, scrive il Presidente uscente.

Renzi a Firenze

Venerdì 10 ottobre alle ore 18 invece l’appuntamento in piazza con Casa Riformista, sempre a sostegno di Giani. “Proprio nelle ore in cui Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini saranno in piazza a Firenze nel quartiere di San Lorenzo, noi ci ritroveremo in piazza Strozzi per la chiusura della campagna elettorale di Casa Riformista assieme a Eugenio Giani e a tanti amici”, scrive Matteo Renzi sui social. “Oltre che ai candidati di Casa Riformista. Siamo contenti che finalmente la Meloni si occupi di Firenze, ci spiace che lo faccia solo in campagna elettorale. Ma invitiamo tutti i fiorentini a scendere in piazza con noi, senza polemiche, con la musica e in allegria, per dire che da Firenze e dalla Toscana arriva un segnale di svolta per questo Paese. L’alternativa alla Meloni si costruisce con idee riformiste, si costruisce dal basso, si costruisce dalla Toscana. Ci vediamo in piazza”, conclude Renzi.

Meloni a Firenze

Sempre venerdì 10 ottobre, alle ore 18, in piazza San Lorenzo sono attesi la premier Giorgia Meloni e i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, con Maurizio Lupi e Antonio De Poli e insieme ai leader locali dei partiti della coalizione di centrodestra, a sostegno del candidato alla Presidenza della Regione Toscana, Alessandro Tomasi.