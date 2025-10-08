Regionali, tensione nel centrodestra in Campania. Martusciello: “Cirielli? Prima si scusi per gli insulti a Berlusconi”

“Prima ancora di sederci al tavolo con Edmondo Cirielli, deve chiedere scusa per gli insulti rivolti a Silvio Berlusconi e riportati nel libro ‘Fratelli di chat’. Se non si scusa, non si comincia nemmeno la discussione. Qui in Campania Forza Italia è berlusconiana, e lo sarà sempre”. Lo afferma Fulvio Martusciello, europarlamentare e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

Dichiarazioni nette che descrivono il clima di tensione all’interno dei partiti del centrodestra campano sulla scelta del candidato alla presidenza della Regione.

 

