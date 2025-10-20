Regionali Puglia, Nichi Vendola ufficializza la candidatura al consiglio regionale

Nichi Vendola ha ufficializzato la candidatura al consiglio regionale pugliese nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. “Sono stato per dieci anni il governatore della Regione Puglia. Sono stato in quella stagione uno dei protagonisti di una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire l’amministrazione e la politica regionale. La nostra stagione è famosa in tutto il mondo come la Primavera Pugliese”, rimarca Vendola.

“Una terra che è riuscita a sbocciare, ad uscire dall’anonimato attraverso politiche che investivano sulla cultura, sulla solidarietà, sull’innovazione e mettevano al centro il talento delle giovani generazioni. Questo noi vogliamo portare nel futuro. Questo noi vogliamo continuare a fare. E a fare sempre meglio”, conclude Vendola.