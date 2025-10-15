Regionali Puglia, Lobuono: “i pugliesi riconoscono in me il vero cambiamento”

“La Puglia ha bisogno di fatti, non di promesse. Questo è il momento in cui i cittadini possono scegliere il cambiamento e decidere di dare fiducia anche in Puglia a un centrodestra che sta lavorando egregiamente con il governo Meloni per far crescere sempre di più il Paese”. E’ quanto ha affermato Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra in Puglia.

“Sto riscontrando grande consenso tra i cittadini senza distinzione di colore politico forse perché mi riconoscono come qualcuno capace di portare un cambiamento vero. La gente è arrabbiata con una sinistra che da vent’anni fa solo promesse. È per questo che ho accettato di scendere in campo: i pugliesi meritano di guardare al futuro con fiducia e di avere un governo che si occupi di risolvere i problemi in fretta, con competenza e serietà”, conclude Lobuono.