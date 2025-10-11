Regionali Puglia, Lobuono: “Emiliano lascia una Ferrari? Non vince da anni”

“Mi permetterete una battuta: pur essendo io un tifoso sfegatato della Ferrari, devo ammettere che soffriamo da parecchio perché non vinciamo un campionato del mondo da 17 anni. Se il centrosinistra in questo momento ci avesse lasciato una McLaren, allora sarebbe stata tutta un’altra musica”. E’ quanto ha affermato a Bari il candidato presidente del centrodestra alla Regione Puglia, Luigi Lobuono, commentando ironicamente le dichiarazioni del presidente Michele Emiliano. Lobuono ha partecipato ad un incontro elettorale organizzato dal Nuovo Psi.

“I socialisti pugliesi fanno parte da sempre della nostra coalizione con grande coerenza e lealtà e li ringrazio. Il centrodestra non è un taxi: abbiamo le idee chiare, dei valori chiari e un’identità precisa. La nostra coalizione è composta da persone e realtà politiche che da sempre condividono una visione di sviluppo e di governo della Puglia e del Paese”, conclude Lobuono,