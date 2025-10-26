Regionali Puglia, Lobuono (centrodestra): “decisi a ribaltare un risultato che non è scontato”

“Io credo che le liste certamente sono importanti ma non sono essenziali per trasmettere un messaggio che credo i cittadini debbano avere, che è quello di capire se sono soddisfatti di tutto quello che sta accadendo oggi in Regione Puglia. Di tutto quello che sta accadendo nella sanità, quello che accade nel lavoro, quello che attanaglia le campagne. Se sono contenti di aspettare due anni per un esame clinico. Questa è la realtà”. Lo ha detto a Bari il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Puglia del 23 ed il 24 novembre, Luigi Lobuono.

“Poi certamente le liste sono importanti, ma noi abbiamo una compagine molto compatta, soprattutto decisa a ribaltare un risultato che non sembra per niente scontato”, conclude Lobuono.