Regionali Puglia, Donzelli: “smentiremo i pronostici, con Lobuono centrosinistra al capolinea”

“La scelta di Luigi Lobuono come candidato presidente della Regione per il centrodestra è funzionale a dare ai pugliesi lo stesso buon governo che stiamo portando con Giorgia Meloni a livello nazionale”. E’ quanto ha detto il responsabile nazionale del dipartimento organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, presente a Lecce.

“Siamo il treno giusto per questa regione affinché sia la locomotiva dell’Italia intera”, ha detto Donzelli. “Noi di FdI siamo nati per smentire i pronostici. Non è importante il giorno in cui si sceglie il candidato – ha proseguito – ma il candidato che si sceglie. Il candidato scelto è una persona capace, con esperienza, che riesce a unire non solo il centrodestra ma anche tante persone che non sono impegnate politicamente ma che vogliono finalmente un buon governo in questa regione”.