Regionali Puglia: candidato M5S crocifigge Gesù alla bandiera della Palestina e mette la kefiah alla Madonna

Gesù crocifisso alla bandiera della Palestina, la Madonna con la kefiah che piange sangue insieme al Bambinello ferito. Sono le immagini postate sui social dal ProPal Bassam Jarban, candidato M5S alle Elezioni Regionali in Puglia. Immagini che hanno diviso l’opinione pubblica e dando vita a un dibattito acceso in vista della tornata editoriale.

“Un candidato del Movimento 5 stelle alle regionali pugliesi, Bassam Jarban, mette la kefiah al Bambin Gesù e alla Madonna. Provocazione? Per me è blasfemia. Decaro non prova alcun imbarazzo a tenere in lista uno che offende la fede cristiana, insulta la Madonna, attacca gli ebrei, la senatrice Segre e persino i suoi stessi alleati come Renzi? Forse no, considerando che qualche giorno fa cantava allegramente ‘dal fiume al mare’ in piazza a Bari, che ormai tutti sanno che significa la distruzione dello Stato d’Israele“. Così il deputato barese della Lega Rossano Sasso.

“La sinistra, per ideologia e brama di voti, si svende ai simpatizzanti di Hamas come accaduto a Napoli con una candidata di Avs e a Bari con un palestinese che deturpa le nostre immagini sacre. Ormai è evidente: si oppongono a ogni nostra battaglia contro l’estremismo islamico perché poi candidano questi personaggi. Non è tollerabile. Ci auguriamo una condanna netta da Decaro, dal M5s e da tutta la sinistra, altrimenti l’unica parola rimasta per questi signori sarà: vergogna“, conclude.