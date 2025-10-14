Regionali Puglia, Bellomo (Forza Italia): “Lobuono è l’unica novità di questa tornata elettorale”

“Decaro frequenta assiduamente la politica pugliese da 20 anni, Lobuono è invece un imprenditore che generosamente scende in campo per mettere le sue straordinarie competenze al servizio del territorio”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.

“Decaro è dunque un vecchio mestierante della politica, Lobuono un uomo della società civile, l’unica novità di una partita ancora tutta da giocare tra lo sfacelo amministrativo della sinistra e una visione strategica sul futuro della Puglia. Facile capire dove sia il pezzo d’antiquariato e dove l’elemento di modernità”, conclude Bellomo.