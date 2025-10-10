Regionali, Meloni a Firenze: “Tomasi capace, siamo nati per stravolgere i pronostici”

“Per giorni ci sono stati articoli sul centrodestra alla caccia delle piazze. Come se noi riuscissimo a trovarla o non avessimo il coraggio di scendere in piazza. Ma noi l’abbiamo riempita. Smentire le bugie della sinistra è la nostra disciplina. Siamo cintura nera in capacità di smentire. E quindi non solo siamo di nuovo scesi in piazza ma quella piazza l’abbiamo riempita, per una terra che merita il futuro all’altezza della sua gloriosa storia”, è quanto afferma il Premier Giorgia Meloni da Piazza San Lorenzo a Firenze.

Parla a lungo del campo largo, il presidente del consiglio: “voi ce l’avreste fatta ad allearvi con qualcuno che fino a qualche anno prima definivate addirittura mafioso? È questo che diceva il M5S. Tra noi e loro grande differenza: quando ci vergogniamo di qualcosa non la facciamo, loro la fanno e cercano di nasconderla”, evidenzia Meloni.

“Siamo nati per stravolgere i pronostici”

“Tomasi? Sono fiera di conoscerlo da tanti anni. È un amministratore capace, che 7 anni fa ha vinto una sfida impossibile: vincere Pistoia dopo 72 anni di sinistra. Sui futuri già scritti voglio dirvi una cosa: la nostra storia, la mia storia, dimostra che non esistono futuri già scritti. Siamo nati per stravolgere i pronostici”, conclude Meloni.

Meloni: “Giani cambia spesso idea”

Prima di chiudere il suo intervento Giorgia Meloni ha evidenziato: “con Tomasi abbiamo presentato un programma che parla di cose concrete e abbiamo le idee chiare più che dall’altra parte, dove Eugenio Giani è un presidente che cambia idea, prima era favorevole al rigassificatore e poi cambia idea, poi sull’aeroporto, sarà l’alleanza col M5S che lo ha contagiato”. Poi il saluto ai militanti e cittadini: “si chiude la campagna elettorale, ricordatevi che la storia la fate voi”.