Regionali, Gualtieri: “in Toscana si è governato bene, Giani ha visione sul futuro”

“La Toscana è un pezzo fondamentale della tenuta di questo Paese. È una grande regione dove si è governato e si governa bene. Giani è un presidente che puoi ‘toccare’, è fra le persone, con valori chiari e una visione sulle cose da fare nel futuro. Il modello toscano è preziosissimo e non è affatto scontato, dalla sanità alle imprese, dal welfare alla cultura”, è quanto ha affermato Roberto Gualtieri, a Firenze al fianco del presidente Giani in questo ultimo giorno di campagna elettorale.

“La destra sa che non c’è partita, hanno fatto un programma di trenta pagine con le figure, la loro linea è che nessuno sappia che si vota. Non ci rilassiamo perché dobbiamo andare a votare, vincere bene”, conclude Gualtieri.