Regionali, Giani: “il governo di centrodestra scopre la Toscana solo ora”

“Bello essere in uno degli ambienti storici di Firenze in un teatro che ha segnato la storia e la cultura di questa città. Già, cultura: se non la introduco io gli altri candidati non ne parlano. Ho vissuto la campagna elettorale sui territori, abbiamo 180 sindaci su 273 che hanno sostenuto l’adesione alla mia candidatura e non tutti del centrosinistra. La Toscana vuole essere punto di riferimento di un modo nuovo e diverso di governare”. E’ quanto afferma il presidente uscente e candidato del centrosinistra, Eugenio Giani al teatro Niccolini.

Sull’evento del centrodestra con Meloni, Salvini e Tajani a Firenze: “Noi non abbiamo bisogno che venga un presidente del Consiglio e due vice presidenti del Consiglio a due giorni dalle elezioni e durante la settimana precedente tutti i ministri. A loro vorrei dire: ‘Dov’eri finora? Ti accorgi solo adesso della Toscana?'”, evidenzia Giani.