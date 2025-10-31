Regionali, Conte a Foggia a sostegno di Decaro: “il Governo tagli le tasse”

“Il governo dovrebbe preoccuparsi degli stipendi reali degli italiani e di tagliare le tasse. Invece si dedica a tutt’altro. Alla riforma della giustizia che però serve solo a salvare i politici. Questa è la realtà. Stiamo ritornando ai tempi della casta. Ai cittadini semmai servirebbe una giustizia più rapida ed efficiente. Nulla di tutto questo”. E’ quanto ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a Foggia, ad un evento in vista delle elezioni regionali. All’incontro anche i candidati del M5S e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia Antonio Decaro.

“C’è un problema sicurezza a Foggia, e in alcune aree della Puglia ma anche in tutto il Paese, c’è un problema di sicurezza per le strade, addirittura nei centri urbani, non solo nelle periferie. E tanti altri temi delicati, come la fuga dei giovani dal Paese: dobbiamo lavorare per trattenerli”, conclude Conte.