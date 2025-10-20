Regionali Campania, Zinzi (Lega): “Mastella scelga Cirielli, Fico è il punto debole del centrosinistra”

“Strana la rivoluzione promessa dal M5S. Dovevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e invece l’unica cosa che hanno aperto è la porta a De Luca, che hanno sempre attaccato per la sua gestione del potere”. E’ quanto ha affermato Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore della Lega in Campania. “La verità è che Fico è il punto debole della coalizione PD-M5S, che a Benevento è all’opposizione di Mastella”, puntualizza Zinzi.

Zinzi ha poi rivolto un appello a Clemente Mastella, invitandolo a “scegliere Cirielli, con il quale ha già governato in provincia di Salerno”, sottolineando che “oggi tutto l’elettorato moderato e libero è nel centrodestra”.