Regionali, “Sud Protagonista” sostiene Edmondo Cirielli: “la Campania necessita un cambiamento totale”

“Sud Protagonista sostiene Edmondo Cirielli per garantire ai campani lavoro e sviluppo economico, una sanità di qualità per tutti ed un’attenzione particolare ai più deboli. Per questo motivo, scendiamo in campo con candidati all’interno della lista ‘Cirielli Presidente’ ed, in particolare, con il consigliere regionale Maria Muscarà”. E’ quanto ha dichiarato il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi che, insieme con il segretario cittadino, Pietro Funaro, il dirigente della Cultura, Enzo D’Anna, ed il consigliere regionale uscente Maria Muscarà, hanno tenuto.

“Con Cirielli abbiamo condiviso importanti percorsi politici e la sua candidatura a Presidente della Regione Campania è un baluardo per costruire quel cambiamento totale di cui la nostra Regione necessita”, puntualizza Ronghi.