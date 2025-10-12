Regionali Campania, Sud chiama Nord ancora nel centrodestra: “con Cirielli per cambiare davvero”

“In Campania ci mettiamo la faccia. E lo facciamo sostenendo Edmondo Cirielli come candidato governatore”. E’ quanto ha affermato Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, ch annuncia ufficialmente l’appoggio a Cirielli per le prossime elezioni regionali. “È una persona seria, concreta, con una lunga storia nell’Arma dei Carabinieri e un’importante esperienza come consigliere regionale. Oggi, da vice ministro agli Esteri, sta lavorando sodo. Conosce bene la Campania, le sue difficoltà e le sue potenzialità”, rimarca Castelli.

“Cirielli rappresenta la vera discontinuità rispetto a un modello amministrativo che, negli anni, ha cristallizzato il potere senza apportare rinnovamento”, conclude Castelli.