Regionali Campania, Schlein: “Roberto Fico è la persona giusta per continuare a fare bene”

“La Campania in questi anni ha fatto grandi passi in avanti, nonostante la pesante eredità ricevuta, su sanità e trasporti. Risultati che rivendichiamo insieme a Vincenzo De Luca e che con Roberto Fico e la coalizione intendiamo rafforzare e innovare”. E quanto ha detto il segretario nazionale del Pd, Elly Schlein, a margine della manifestazione svoltasi presso la sede dell’Autostazione di Avellino di Air Campania. “Il trasporto gratuito per gli studenti introdotto dalla Regione Campania diventerà una nostra proposta per tutto il territorio nazionale”, evidenzia il leader Dem.

“Roberto Fico, oltre a essere persona competente e appassionata, è la persona giusta per continuare a fare bene in questa regione, mettendo al centro la cura delle persone, a partire da quelle che fanno più fatica, e per costruire opportunità di restare ai giovani”, rimarca Schlein.