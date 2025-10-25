Regionali Campania, Martusciello: “i nostri capilista dimostrano il nuovo volto di Forza Italia”

“I nostri capilista dimostrano come è cambiata Forza Italia. Sono espressione della società civile, giovani e professionisti che non chiedono nulla alla politica, ma vogliono dare il proprio contributo per cambiare la Campania”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia sostenendo che guardando i loro profili “si capisce quanto sia alta oggi l’offerta politica di Forza Italia”. “A Napoli- aggiunge- la figura di Guido Grillo si staglia alta e supera qualsiasi altra proposta degli altri partiti. È alla sua prima candidatura e ha scelto di scendere in campo per passione. Così gli altri. Grillo non avrà bisogno di ministri che lo accompagnano: con lui c’è la gente comune, quella che vuole davvero cambiare le cose”.

“È questo il senso della nostra proposta: un partito aperto, serio e radicato, che parla con la voce della società civile”, conclude Martusciello.