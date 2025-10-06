Regionali Campania, Martusciello (FI) sulla candidatura di Cirielli: “può vincere”

“Il candidato presidente lo sceglie la riunione che fanno i leader nazionali. Quindi, aspettiamo Tajani, Meloni e Salvini che comunichino le loro scelte”. Lo dichiara il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. “Sul tema delle dimissioni da viceministro, non siamo noi a decidere, ci mancherebbe. Decide la presidente del Consiglio d’intesa con Edmondo Cirielli. Francamente, non vedo questioni di incompatibilità. Si può essere tranquillamente candidati a presidente della Giunta regionale ed essere viceministro”, evidenzia la nota.

“Quello che è chiaro, e l’ho detto più volte, è che io sono convinto che Edmondo possa vincere queste elezioni regionali, ma è indiscutibile che, se dovesse perdere, deve prendere l’impegno, prima, che rimane in Consiglio regionale”, puntualizza Martisciello.