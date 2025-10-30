Regionali Campania, Martusciello di Forza Italia invitato all’evento di Fico: “non sanno nemmeno chi chiamano”

Incredibile quanto successo in Campania dove Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, è stato contattato telefonicamente per un evento elettorale di Roberto Fico, candidato presidente del centrosinistra. “Sono appena stato invitato da Fico all’inaugurazione della sua campagna elettorale. Chiamano a caso, non sanno nemmeno con chi stanno parlando“, evidenzia Martusciello.

“Adesso li richiamiamo noi, giusto per capire”, rimarca Martusciello. “Dov’è l’evento di Roberto? Il Teatro Mediterraneo di Napoli, alla Mostra d’Oltremare. Ah, che bello, grazie. Posso solo chiederle come ha avuto il mio numero? Così, per curiosità visto che voi conoscete tutti”, sottolinea ironicamente il leader regionale degli azzurri allo staff di Fico per telefono. Dall’altra parte la risposta è stata: “non glielo so dire era già registrato nella rubrica dell’onorevole…”. “La verità è che non sanno nemmeno chi chiamano”, spiega Martusciello.